  4. Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare

Raanana, Izrael
od
$2,47M
;
8
ID: 34362
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    HaYetsira, 12 Rosen Meents

O kompleksie

Piękny apartament jednostopniowy. Zajmijcie się tym. Bardzo zaangażowana. Sześć sztuk włącznie z mamadem. 2 bardzo ładny taras jeden z 120 m2 od salonu i drugi z 33 m2 od kuchni. 2 miejsca parkingowe duży cellar. zobaczyć absolutnie.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

