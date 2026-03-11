  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme

Raanana, Izrael
od
$2,66M
;
7
ID: 34190
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Yigael Yadin

O kompleksie

Ładny domek dużo uroku znajduje się na zachód od Raanana w bardzo cichej ulicy. Renovee, duża kuchnia z centralnym lotem. przestronny salon z prawdziwą jadalnią. Dużo światła. Pod podłogą. parking i piękny ogród z basenem.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

