  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur du centre ville de jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur du centre ville de jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$830,775
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34510
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Mevo HaMatmid, 6

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W centrum miasta, po stronie wielkich synagogów, , w pobliżu Mamilla i David cytadel HOTEL 7 minut spacerem, w pięknym luksusowym budynku z strażnikiem 24 / 24, basen, siłownia i jacuzzi. Bardzo ładne 2 pokoje na sprzedaż 45 m2 netto (powierzchnia izraelska 52 m2) bardzo dobrze urządzone i słoneczne, z otwartym widokiem + 1 miejsce parkingowe i 1 piwnica. rzadko i natychmiast dostępny.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aszkelon, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,555
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville
Nahariya, Izrael
od
$485,925
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$554,895
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$830,775
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Raanana, Izrael
od
$9,405
Villa centrum Raanana. cichej ulicy w pobliżu szkoły Bilou. Poziom 1: bardzo duży salon z jadalnią. Oddzielna kuchnia. garderoba z widokiem na basen. Poziom 2: 3 sypialnie 2 łazienki. Poziom 3: jeden apartament. Pod ziemią: duży pokój i mamad. basen i ogród. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Izrael
od
$658,350
BZH Ra Charakterystyka: - 4-pokojowe mieszkanie (3 sypialnie) o powierzchni 107 m2, - Na czwartym piętrze z windą Shabbat, - Piękny salon z widokiem na słoneczny taras o powierzchni około 12 m2, - Piękna nowoczesna i designerska kuchnia z dużą ilością miejsca do przechowywania otwartego do …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$987,525
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Dizengoff 43 to budynek butikowy strategicznie położony 2 minuty spacerem od słynnego kikar i 6 minut spacerem od plaży Przyjdź na żywo u stóp Kikar i wszystkich tych sklepów Charakterys…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się