  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf

Jerozolima, Izrael
od
$896,610
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34049
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Avraham Stern, 11

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wspaniały 4 jasne pokoje Elegancka i nowoczesna kuchnia 3 przestronne sypialnie 2 łazienki, jedna z wanną i WC, jedna z prysznicem 1 dodatkowa oddzielna toaleta taras z częściową suką Budynek przejdzie w pinouy binouy w ciągu kilku lat Mieszkanie zarobi wtedy 30m2 Już 90% podpisów W sąsiedztwie wysokiego popytu Idealna inwestycja po wyjątkowej cenie Nadaje się zarówno dla rodzin, jak i ostrożnych inwestorów

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$2,57M
Dzielnica mieszkaniowa Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Izrael
od
$2,665
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$6,270
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerozolima, Izrael
od
$1,28M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerozolima, Izrael
od
$896,610
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny sa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,22M
Nowoczesny budynek mieszkalny o 7,5 piętrze, w tym 26 apartamentów z prywatnym parkingiem. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację VRF indywidualny z niezależnym nadawaniem w każdym pokoju. Wysokokońcowe wykończenie z dachówką Wyroby ceramiczne, stolarka aluminiowa najwyższej jakości…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Apartament 5 pokoje przekształcone w 4 na sprzedaż w Ashdod w nowej dzielnicy "MAR". 4 metry wysokości pod sufitem, klimatyzacja parking, taras 30 m2 widok na morze. Wysokie piętro w rezydencji z 3 windami w tym jednym z Shabbat blisko morza, szkoły, autobusy,
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się