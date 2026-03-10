Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Apartament 4,5 pokoje z widokiem na morze w kompleksie Gan HaIr, Bat Yam.
Przestronny apartament położony na 10 piętrze z 20 w nowoczesnym i poszukiwanym wieży. Oferuje 108 m2 powierzchni mieszkalnej i balkon o powierzchni 12 m2 z otwartym widokiem na morze. Doskonała ekspozycja, bardzo jasna i dobrze wentylowana.
Obiekt obejmuje 4,5 pokoi, dwie łazienki, dwie toalety, dwa miejsca parkingowe i piwnicę.
Budynek posiada straż lobby, siłownię dla mieszkańców i trzy windy. Duży park krajobrazowy znajduje się u podnóża wieży.
Idealna lokalizacja, blisko morza, deptak, sklepy, restauracje, szkoły i transport publiczny.
