Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam

Na sprzedaż - Apartament 4,5 pokoje z widokiem na morze w kompleksie Gan HaIr, Bat Yam. Przestronny apartament położony na 10 piętrze z 20 w nowoczesnym i poszukiwanym wieży. Oferuje 108 m2 powierzchni mieszkalnej i balkon o powierzchni 12 m2 z otwartym widokiem na morze. Doskonała ekspozycja, bardzo jasna i dobrze wentylowana. Obiekt obejmuje 4,5 pokoi, dwie łazienki, dwie toalety, dwa miejsca parkingowe i piwnicę. Budynek posiada straż lobby, siłownię dla mieszkańców i trzy windy. Duży park krajobrazowy znajduje się u podnóża wieży. Idealna lokalizacja, blisko morza, deptak, sklepy, restauracje, szkoły i transport publiczny.