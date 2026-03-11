Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

  1. Realting.com
Hadera, Izrael
od
$730,455
;
10
ID: 34076
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

Przeniesienie
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui wyłącznie prezentuje wspaniały apartament 5-pokojowy, cichy i jasny w pięknym kamiennym budynku! Charakterystyka: - Duży odnowiony apartament o 5 pokojach o powierzchni 120 m2, - Ładna kuchnia. - Komfortowy salon z pięknym oknem zatoki, - taras słoneczny o powierzchni 12 m2 skierowany na południowy wschód, - Apartament dla rodziców, 3 dodatkowe pokoje, w tym jeden zabezpieczony, - W sumie 2 łazienki, 2 toalety, - Na czwartym piętrze, cicho na dziedzińcu, - 2 windy, - gazowy system podgrzewania wody, - Niski ładunek! - Miejsce parkingowe. Luksusowy budynek, wyrafinowany, dobrze utrzymany, blisko nowego kompleksu sportowego Holmes, centrum handlowe, Ekopark i dróg 6 i 9. W odległości spaceru od centrum handlowego, szkoły, przedszkola i Eco Park. Doskonały projekt mieszkaniowy lub wynajem inwestycji! Niesamowita cena! Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

