Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui wyłącznie prezentuje wspaniały apartament 5-pokojowy, cichy i jasny w pięknym kamiennym budynku! Charakterystyka: - Duży odnowiony apartament o 5 pokojach o powierzchni 120 m2, - Ładna kuchnia. - Komfortowy salon z pięknym oknem zatoki, - taras słoneczny o powierzchni 12 m2 skierowany na południowy wschód, - Apartament dla rodziców, 3 dodatkowe pokoje, w tym jeden zabezpieczony, - W sumie 2 łazienki, 2 toalety, - Na czwartym piętrze, cicho na dziedzińcu, - 2 windy, - gazowy system podgrzewania wody, - Niski ładunek! - Miejsce parkingowe. Luksusowy budynek, wyrafinowany, dobrze utrzymany, blisko nowego kompleksu sportowego Holmes, centrum handlowe, Ekopark i dróg 6 i 9. W odległości spaceru od centrum handlowego, szkoły, przedszkola i Eco Park. Doskonały projekt mieszkaniowy lub wynajem inwestycji! Niesamowita cena! Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.