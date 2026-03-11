  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34603
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bograshov, 43

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W Bochechechov Street, w pobliżu centrum Dizengoff, w odnowionym budynku, 4 pokój dwupoziomowy penthouse 100m2 z 2 łazienkami i tarasem 70 m2 Piętro 4: 3 sypialnie z mistrzem, 2 łazienki 5. piętro: salon + kuchnia z ogromnym tarasem 70m2 z widokiem na SPLENDIDE Winda ODNOSZĄCA SIĘ DO DWA STAGES

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,80M
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,40M
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,555
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Jerozolima, Izrael
od
$2,038
Jasny i w pełni odnowiony apartament na Kiryat Yovel JERUSALEM Z bardzo dużym tarasem i pergola, idealne na dużą sukę
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,61M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Izrael
od
$686,565
BZH RE / MAX Hadera prezentuje 5-pokojowy dwupoziomowy apartament w Olga de Hadera nad morzem. Charakterystyka: ✅ Dwupoziomowy apartament o powierzchni 5 pokoi o powierzchni 150 m2, ✅ taras słoneczny o powierzchni 50 m2, ✅ Na ósmym i dziewiątym piętrze, ✅ 2 apartamenty rodzicielskie i bezpi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się