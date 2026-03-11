  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34520
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Maale Zeev, 9

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W popularnej okolicy Katamon Hayeshana, u podnóża San Simon Park i blisko Hizkijahu Hamelekh Street. W nowym budynku handlowym Halafta Street otoczonym zielenią, tylko 6 pięter z wyrafinowanym lobby i windą Shabbat. Ogród Rez Duplex z obfitymi powierzchniami, wnętrze 179m2 i ogród prywatny 80m2: Wyjątkowa przestrzeń mieszkalna z dużym salonem i potrójną wystawą, 3 przestronne sypialnie (w tym apartament master i mamad) z możliwością 4. Luksusowe usługi, takie jak ogrzewanie gruntowe i klimatyzacja Mitsubishi. 2 prywatne podziemne miejsca parkingowe i przylegająca piwnica. Wygodne położenie zaledwie 5 minut spacerem od Katamon Shtibleh.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,11M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aszdod, Izrael
od
$1,35M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszkelon, Izrael
od
$438,900
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Jerusalem, Izrael
od
$1,29M
Wyjątkowy apartament w Mekor Haim, w pobliżu Baka i Emek Refaim Położony u podnóża parku Hamesila, w nowym i ekskluzywnym budynku butikowym (z eleganckim lobby, winda Shabbat i podziemny parking). Apartament 4 pokoje 93m2 plus balkon 9m2, gdzie każdy szczegół został starannie przemyślany. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Aszkelon, Izrael
od
$454,575
A three-piece jardin rez avec bei jardin
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$391,875
Wielka sprawa przy plaży w Ashdod: Dwupokojowe mieszkanie w rezydencji Ashdod Beach, linia frontu na Tayelet, z widokiem na morze. Na 6 piętrze z dwoma windami, apartament ten oferuje balkon z widokiem na morze i idealny układ: wejście do jasnego salonu, aneks kuchenny, sypialnia z prysznic…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się