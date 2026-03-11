Dzielnica mieszkaniowa Belle maison en centre ville piscine

  1. Realting.com
Raanana, Izrael
od
$4,36M
;
5
ID: 34327
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Ostrovski, 33

O kompleksie

Bardzo ładny dom z basenem znajduje się w centrum miasta Raanana. Niezłe korzyści. Cicha ulica. 7 pokoi, w tym 3 apartamenty. bardzo duża piwnica .450 m2 powierzchni mieszkalnej i 455 m2 ziemi. Parkowanie. .

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

