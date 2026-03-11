Dzielnica mieszkaniowa Baka ramat baka

  1. Realting.com
ID: 34039
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Walter Avales, 8

O kompleksie

W dzielnicy Ramat Baka 1 minuty spacerem od ulicy Rivka w budynku stojącym z przestronnym holem, bardzo ładne 2 pokoje o powierzchni 55 m2 znajduje się na 2 piętrze z tarasem 10 m2, cichy apartament., Bardzo dobrze. .1 miejsce parkingowe i 1 piwnica.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$413,820
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Hadera, Izrael
od
$529,815
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Nahariya, Izrael
od
$583,110
Dzielnica mieszkaniowa Cottage triplex rare
Jerozolima, Izrael
od
$1,74M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$752,400
Apartament z bardzo przestronnym, bardzo klarowny i całkowicie niezakłócony widok Situe ma dwa kroki od Kikar i plaży Doskonałe mieszkanie do mieszkania lub inwestycji
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aszdod, Izrael
od
$655,215
Zatrzymać działalność Apartament 3 pokoje w Youd Bet, bardzo dobrze umieszczone w bardzo dobrej cenie. W pełni umeblowane. Blisko transportu, szkół, placów zabaw, synagogi, sklepów
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Netanya, Izrael
od
$1,10M
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE IN NETANYA Piękny penthouse położony w samym sercu Netanya, zaledwie 5 minut spacerem od Kikar i plaży. Powierzchnia: 175 m2 5 sztuk 4 toalety 3 łazienki Balkon + duży taras Apartament rodzicielski Mamad (sejf) 2 miejsca parkingowe 8. piętro Jasny, przestronny i …
Immobilier.co.il
