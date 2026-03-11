  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34626
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot Rothschild, 112

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
JEDNOLITY APARTAMENT JARDINA Z PISKINĄ I PARKINĄ • 3 sztuki • 2 sypialnie • 1 garderoba • 1 łazienka, 1 toaleta • W pełni umeblowane • 90 m2 + 100 m2 • Prywatny ogród z basenem • Parking prywatny Miejsce Habima / Boulevard Rothschild Cena: 9,500,000 IL Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę. Mówimy po francusku, angielsku i hebrajsku.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Hadera, Izrael
od
$465,548
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerozolima, Izrael
od
$1,43M
Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Raanana, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$2,19M
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,24M
Na sprzedaż - Apartament 5 pokoje przekształcone w 4 pokoje w Marina d Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w mieście, ten apartament nad morzem oferuje wyjątkowe środowisko życia. Całkowicie gustownie odnowiony, został przeprojektowany w 4 przestronne pokoje. Zawiera m…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$10,973
Parter: salon, kuchnia, taras, łazienka z prysznicem, pralnia. Zamknięty pokój - dla rzeczy osobistych. Pierwsze piętro: apartament z jacuzzi i prysznicem, dodatkowa łazienka, taras, 2 sypialnie z dostępem do tarasu. 2. piętro - sypialnia, taras, łazienka. 4 tarasy o powierzchni około 100 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się