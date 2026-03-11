  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem

Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem

Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34509
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    brhm prrh

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Bardzo ładne i duże 3 pokoje o powierzchni 140 m2 (5 pokoi oryginalnej możliwości renderowania go w jego stanie z łatwością i ma niższe koszty) taras 11 m2 z panoramicznym widokiem na Jerozolimę, 2 łazienki, + 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,26M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Jam, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$5,442
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Doskonałe inwestycje i bardzo przyjemne do życia W cichej i słonecznej ulicy, minutę od plaży i Hacarmel rynku, 3 przestronne pokoje 72m2 z 3 metrów wysokości pod sufitem, bardzo jasne 4 powietrza ekspozycji, zamknięty balkon z możliwością otwarcia, na 2. piętrze dobrze zachowanego budynku. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
BAT YAM - Rynek złota Luksusowa rezydencja intymna PREVENT - budowa w toku Przewidywana dostawa: Czerwiec 2026 Plaża tylko 150 m od hotelu Tramwaj 200 m (12 min od Tel- Aviv) Okręg Centralny, blisko wszystkich udogodnień Korzyści z projektu Korzystne warunki płatności: 20% przy podpisywani…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
W popularnej okolicy Katamon Hayeshana, u podnóża San Simon Park i blisko Hizkijahu Hamelekh Street. W nowym budynku handlowym Halafta Street otoczonym zielenią, tylko 6 pięter z wyrafinowanym lobby i windą Shabbat. Ogród Rez Duplex z obfitymi powierzchniami, wnętrze 179m2 i ogród prywatny 8…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się