Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Tel-Awiw, Izrael
$1,11M
5
ID: 34468
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Abarbanel, 54

O kompleksie

Apartament ten położony jest na skrzyżowaniu Neve Tzedek, Florentine i dzielnicy Charles Clore Park, znajduje się w wyjątkowej lokalizacji zaledwie kilka minut spacerem od morza, Carmel rynku i tętniące życiem serce Tel Aviv. Elifelet Street jest znany z cichej i mieszkalnej atmosfery, a jednocześnie oferuje bezpośredni dostęp do najbardziej dynamicznych obszarów miasta: galerie sztuki, modne restauracje i malownicze kawiarnie. Budynek Nowy, wysokiej klasy budynek oferuje swoim mieszkańcom nowoczesne i bezpieczne środowisko życia z rzadkimi udogodnieniami w centrum Tel Awiwu: • 24- godzinna ochrona • Basen zewnętrzny • W pełni wyposażona siłownia • Trzy windy • Wspólne części utrzymywane ostrożnie Apartament • 2 pokoje - 50 m2 powierzchni mieszkalnej • Balkon 10 m2 z otwartym widokiem • Izba Bezpieczeństwa (Mamad) • 5 piętro • Prywatny parking i sąsiadująca piwnica Inne informacje • Wydatki miesięczne: 1,150 • Bieżący czynsz: 7,500 • Cena sprzedaży: 3550 000 Idealna nieruchomość do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub wynajem inwestycji w poszukiwanym obszarze między morzem i centrum miasta.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

