Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Apartament ten położony jest na skrzyżowaniu Neve Tzedek, Florentine i dzielnicy Charles Clore Park, znajduje się w wyjątkowej lokalizacji zaledwie kilka minut spacerem od morza, Carmel rynku i tętniące życiem serce Tel Aviv.
Elifelet Street jest znany z cichej i mieszkalnej atmosfery, a jednocześnie oferuje bezpośredni dostęp do najbardziej dynamicznych obszarów miasta: galerie sztuki, modne restauracje i malownicze kawiarnie.
Budynek
Nowy, wysokiej klasy budynek oferuje swoim mieszkańcom nowoczesne i bezpieczne środowisko życia z rzadkimi udogodnieniami w centrum Tel Awiwu:
• 24- godzinna ochrona
• Basen zewnętrzny
• W pełni wyposażona siłownia
• Trzy windy
• Wspólne części utrzymywane ostrożnie
Apartament
• 2 pokoje - 50 m2 powierzchni mieszkalnej
• Balkon 10 m2 z otwartym widokiem
• Izba Bezpieczeństwa (Mamad)
• 5 piętro
• Prywatny parking i sąsiadująca piwnica
Inne informacje
• Wydatki miesięczne: 1,150
• Bieżący czynsz: 7,500
• Cena sprzedaży: 3550 000
Idealna nieruchomość do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub wynajem inwestycji w poszukiwanym obszarze między morzem i centrum miasta.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.