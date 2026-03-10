Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier de netivot ramot yoram

  1. Realting.com
Netivot, Izrael
od
$423,225
;
3
ID: 34880
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot
  • Adres
    Sderot Jerusalem, 54

O kompleksie

W nowej dzielnicy Netivot Okręg Ramot Yoram w środku ekspansji przylegający do Neve Sharone. Czysta inwestycja. Duży wybór mieszkania z 3 pokoi do Penthouse z ogrodem parter. Dostawa w ciągu 2 lat. Z gwarancją bankową.

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

