  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem mamilla david village

Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem mamilla david village

Jerozolima, Izrael
$4,15M
9
ID: 34507
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Eliyahu Shama, 1

O kompleksie

W samym sercu Mamilli, a w słynnym projekcie David Village Legacy, oto piękne 4 pokoje o powierzchni 120 m2 z 13 m2 taras Soucah z przestronnym salonem, bardzo duży apartament, 2 łazienka, 3 WC + piwnica i 1 miejsce parkingowe.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

