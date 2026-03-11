Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

  1. Realting.com
  Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Ramat Gan, Izrael
$3,65M
15
ID: 34060
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan
  • Adres
    Maale HaTsofim, 21

O kompleksie

Położony w budynku sklepu "Ma 'ale HaTzofim" w Ramat Gan, zaprojektowany i zbudowany przez słynną firmę architektoniczną "Feigin Architects". Budynek został ukończony w 2020 roku i jest uważany za prestiżowy i wyjątkowy projekt z jednym z najwyższych standardów budowlanych w Izraelu. Budynek ma tylko 9 apartamentów, każdy zajmuje całe piętro, gwarantując maksymalną prywatność bez sąsiadów. Projekt znajduje się w cichej i zielonej okolicy na jednej z najpiękniejszych i duszpasterskich ulic Ramat Gan, w pobliżu Shaul Garden (Le Parc des Singes). Na szczycie wzgórza znajduje się zapierający dech w piersiach widok na linię horyzontu Gush Dan, oferując każdemu apartamentowi spektakularną panoramę. W tym samym czasie, jest idealnie położony w pobliżu centralnej części Ramat Gan (Bialik, Jabotinsky i Arlozorov ulice znajdują się w odległości spaceru). Tel Aviv Centre i autostrady Ayalon są kilka minut jazdy stąd. Główne cechy: Wnętrze: 180 m2 Przestrzenie zewnętrzne: 112 m2 - główny taras o powierzchni około 50 m2, balkon o powierzchni około 33 m2, balkon boczny o powierzchni około 8 m2, taras sypialni głównej o powierzchni około 21 m2. Piękne widoki na miasto Cztery wytyczne Winda z bezpośrednim dostępem do mieszkania Prywatna sala do windy Luksusowe dania przez Hacker Niemcy, wyposażone w wysokiej klasy urządzenia z międzynarodowych marek Pokoje: 4 - w tym przestronny apartament z prywatnym tarasem (możliwość garderoby) i bezpieczny pokój (Mamad) Pełne łazienki: 2 Toalety dla gości: 1 Specyfikacje high-end obejmujące: Drzwi wejściowe ze stali Ringel, włoskie drzwi wewnętrzne od podłogi do sufitu, naturalna powłoka kamienna (50X100), toalety zawieszone, niezależne wanny, system automatyzacji domu, oprawy projektowe, zaawansowany system klimatyzacji VRF Daikin, termodynamiczny podgrzewacz wody i wiele innych. Parking: 2 Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę w tym apartamencie.

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
