  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave

Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave

Aszkelon, Izrael
od
$579,975
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34848
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Yiftah HaGiladi

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękne 5 pokoi dzielnicy Barnea w pobliżu morza z piwnicy i parkingu

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Jerozolima, Izrael
od
$1,74M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$3,70M
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Jam, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
Na sprzedaż - Nowy apartament trzypokojowy z balkonem i parkingiem W nowym budynku właśnie dostarczonym (miesiąc temu), odkryj tę wspaniałą 3-pokojową fasadę, znajdującą się na 2 piętrze, oferując nowoczesne usługi i optymalny komfort. O powierzchni 80 m2, wraz z balkonem 11 m2, apartament…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,55M
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Hadera, Izrael
od
$1,44M
BZH Nowa wyłączność, w kategorii "KOLEKCJA" Francuski Departament RE / MAX Hadera ✨Śnisz o nowym, wysokiej klasy, niepracującym domu idealnym dla twojej rodziny? BH, tu jest! ✨ Dom z 6 pokoi (165 m2), ✨ Dom jako nowy - tylko 3 lata! ✨ Położony w bardzo popularnej i zielonej okolicy Brandeis…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się