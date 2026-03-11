  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$924,825
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34588
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Mikve Israel, 18 Hamigdalor

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nie przegap tego! Apartament 2 pokoje z tarasem na sprzedaż w Tel Aviv. 2 kroki od Rotschild Boulevard. jest blisko wszystkiego w sercu Tel aviv. Idealny na jedną stopę na brzegu. niedawny budynek

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$627,000
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,35M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$924,825
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Położony na bardzo popularnej ulicy Bofrachehov, zaledwie 2 minuty spacerem od morza, to Apartament stanowi wyjątkową okazję w samym sercu Tel Awiwu. Szczegóły właściwości Powierzchnia: 68 m2 dobrze ułożone Piętro: 1 z 4 (bez windy) Orientacja: Wschód - jasne mieszkanie cały ranek Pokoje: 3…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville
Raanana, Izrael
od
$906,015
Bardzo jasne 3 pokoje w centrum Raanana, z tarasem 15 m2, ładna kuchnia, parking i przechowalnia. Rzadki produkt w tej lokalizacji, idealny do inwestycji. Dobrze zainwestowane, aby zobaczyć szybko
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerozolima, Izrael
od
$1,43M
Wspaniały apartament, 4 sypialnie + jeden wynajęty apartament obok apartamentu, pozwolenie na usunięcie balkonu z pokoju, wspaniałe widoki
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się