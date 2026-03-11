  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34610
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Druyanov, 6

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W małej ulicy blisko Bofrachehov / Frishman i tam plaża w nowym budynku, 3.5 pokojowy apartament o powierzchni mieszkalnej 85 m2 z ładnym balkonem na ulicy z Mamad, dwie sypialnie i dodatkową sypialnię (biuro, sypialnia dziecięca) ładny salon i balkon 3.5 sztuk 85m2 Balkon 2. piętro Winda Parking Mamad 2 łazienki Jaskinia (6m2) 6.500.000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Hadera, Izrael
od
$465,548
Dzielnica mieszkaniowa Bureau a louer a jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,330
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Bat Jam, Izrael
od
$909,150
W nowoczesnym budynku Bat Yam: 3 pokoje na 3 piętrze Powierzchnia mieszkalna 76m2 + 16m2 tarasu Otwarty widok na morze Jasny salon 1 parking + 1 piwnica Bliskie morze, sklepy i transport
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street corner) Towary wyjątkowe Jasny 2 pokojowe mieszkanie odnowione z optymalnym rozwiązaniem! 64 m2 powierzchni mieszkalnej + 4 m2 słonecznego tarasu Drugie piętro W luksusowym budynku z windą! W apartamencie znajduje si…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$589,380
PROJEKT PREMIUM TOWER Apartamenty 4 i 5 pokoi Dostawa przewidziana na czerwiec 2027 r. Od 1.880.000 nis Bezpośrednie miesięczne dochody z podpisania Producent sprzedaży bezpośredniej bez opłat agencyjnych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się