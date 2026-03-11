  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani

Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani

Raanana, Izrael
od
$1,09M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34363
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Ahuza, 124 Pozin Center

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W centrum Raanana znajduje się 2 minuty spacerem od wszystkich sklepów i Commodits. Bardzo ładne 4 kawałki. Taras ma zachód .parking i piwnica. Bardzo jasne. Proszę pani.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Izrael
od
$16,46M
Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerozolima, Izrael
od
$940,500
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Izrael
od
$2,98M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Raanana, Izrael
od
$1,09M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$759,266
Projekt MODA to 10- piętrowy butikowy budynek oferujący prywatność i komfort dzięki ograniczonej liczbie apartamentów na piętro. Apartamenty od 2 do 5 pokoi z parkingiem, a także luksusowe penthouses, odpowiednie dla rodzin i inwestorów. CENY PRESAL dla pierwszych 5 apartamentów przed wzro…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$896,610
Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Hadera, Izrael
od
$1,32M
BZH Szukasz domu rodzinnego, dobrze położony, z wysokiej klasy usług? RE / MAX Hadera, Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w samym sercu dzielnicy Haotsar, na prywatnej ulicy poszukiwanej: - dom 6 pokoi całkowicie odnowiony! - powierzchnia mieszkalna 180 m2, - działkę 250 m2, przestron…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się