Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil

Aszkelon, Izrael
$648,945
10
ID: 34736
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Emek HaEla, 31 brbwr

Wyjątkowy przypadek, którego nie należy przegapić agamim, mały budynek o 2 piętrach, rdj 4 p od 104 m2 + ogród o powierzchni 200 m2, piwnica i parking - Jesteś w drodze. super prosponder inwestycji lub siedlisk BUDOWANIE 2 LAT

Aszkelon, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,79M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszkelon, Izrael
od
$438,900
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces bien situe
Jerozolima, Izrael
od
$1,473
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Jam, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Rzadko na obszarze: high-end willa znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Ashdod, kilka kroków od plaży, w drugiej linii morza. Nieruchomość przeznaczona do zapewnienia komfortu, prywatności i jakości życia, idealna dla rodziny lub wyjątkowego zamieszkania. Zbudowana pow…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Dobra robota
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Immobilier.co.il
