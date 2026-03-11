Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Oberson projekt wyróżnia się wyrafinowanym designem, wysokowydajnymi wspólnymi przestrzeniami, krajobrazem Gil Dershman i ekologicznym poziomem 5281 - 3 gwiazdki. Mieszkańcy będą korzystać z ekskluzywnego klubu, siłowni, placów zabaw, podziemnego parkingu z terminalami elektrycznymi i luksusowych hal wejściowych. Apartamenty i wykończenia Apartamenty od 3 do 5 pokoi i penthouses są wyposażone w: • Inteligentny system automatyki domowej i klimatyzacja VRF • Wysokowydajna kuchnia z wierzchołkiem kwarcowym • Okiennice elektryczne, drzwi projektowe i podłóg kamionkowych porcelany • Rafinowane łazienki z kranami premium i wykończenia antypoślizgowe • Przygotowanie do kina domowego i stacji ładowania elektrycznego Ceny • 2 pokoje z 2.290.000NIS (przykład dla podłogi 14 zachód ekspozycji widok na morze) • 3 pokoje od 2.700.000NIS (przykład na piętrze 13 z piwnicy) • 4 sztuki od 3.450.000NIS • 5 pokoi od 3.680.000NIS (przykład na piętrze 3 z parkingiem i piwnicą) • 4 pokoje z 3.700.000NIS (piętro 1, apartament z możliwością soccah) • Penthouse 5 pokoje 92.5M2 + 2 tarasy od 92.5M2 i 50.5M2 do 8.200.000NIS Postęp i warunki • Otrzymane zezwolenia, prace w toku (faza wsparcia i wykopalisk) • Bankier: Bank Hapoalim • Przewidywana dostawa: 30 kwietnia 2029 • Korzystne metody płatności: brak odsetek lub indeksacji (20% od podpisania, 30% od pożyczki promotora, 45% od dostawy, 5% od dostawy kluczy) • Gwarancja producenta Tidhar - 10 lat