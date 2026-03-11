  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
;
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
1
Zostawić wniosek
ID: 34324
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Reding, 26

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 3 pokoje z mamadem. Ramat Aviv w nowej dzielnicy Lamed haradach. Oświetlone zatoki pod kątem dużo światła.. Blisko nowej promenady i plaż. Doskonała inwestycja.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,19M
Dzielnica mieszkaniowa Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Aszkelon, Izrael
od
$558,030
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Jam, Izrael
od
$1,57M
W nowoczesnej, dziwnej wieży Bat Yam 5 sztuk włącznie z 1 mamadem Obszar mieszkalny 131m2 Taras 14m2 Na 20 piętrze luksusowej wieży 2 miejsca parkingowe 1 piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Piękny nowy projekt w samym sercu Bat yam, około 15 minut spacerem od morza i blisko linii tramwajowej, która prowadzi do Tel Aviv. Usługi świadczone na wysokim poziomie Od 2 pokoi do penthouse od 1 900 000sh WSZYSTKIE APARTY ROZPATRZA SIĘ PARKINGU
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Na sprzedaż w Arnonie Apartament 3 pokoje - Rue HaShofet Haim Cohen Około 80 m2, 8. piętro, balkon 6 m2, jasny, otwarty widok. Parking i piwnica. Cicho i szukać sąsiedztwa
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się