Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

Tel-Awiw, Izrael
$1,47M
ID: 34341
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yehuda HaYamit, 7

O kompleksie

Pięknie zaprojektowane i w pełni umeblowane mieszkanie z dwoma sypialniami jest gotowe do natychmiastowego zakwaterowania nowych właścicieli. Położony w prestiżowej dzielnicy Noga, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją zaledwie kilka kroków od plaży, Tel Aviv Promenady, tramwajowej stacji, HaTachana kompleksu kulturalnego, Ha- Mesila Park i uroczej zabytkowej dzielnicy Neve Tzedek. W ramach ekskluzywnego projektu mieszkaniowego, nieruchomość ta doskonale łączy strategiczne położenie i wysokiej klasy styl życia. Mieszkańcy korzystają z wyrafinowanych wykończeń, które spełniają międzynarodowe standardy, jak również premium wspólne przestrzenie, w tym salon biznesowy, w pełni wyposażona siłownia i prywatny klub z kinem. Powierzchnia około 56 m2, uzupełniona o dwa balkony o łącznej powierzchni 10 m2, apartament cieszy się potrójną ekspozycją na południe, zachód i wschód, gwarantując jasność i komfort przez cały dzień. Zawiera inteligentny system domu, VRF klimatyzacja, niestandardowe stolarstwo, bezpieczne schronienie (mamad) na podłodze - również wykorzystywane jako siłownia - i prywatny parking. Ta rezydencja uosabia rzadką kombinację elegancji, funkcjonalności i centralnej lokalizacji, oferując wyrafinowane doświadczenie życiowe w sercu jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
