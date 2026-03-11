Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Pięknie zaprojektowane i w pełni umeblowane mieszkanie z dwoma sypialniami jest gotowe do natychmiastowego zakwaterowania nowych właścicieli. Położony w prestiżowej dzielnicy Noga, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją zaledwie kilka kroków od plaży, Tel Aviv Promenady, tramwajowej stacji, HaTachana kompleksu kulturalnego, Ha- Mesila Park i uroczej zabytkowej dzielnicy Neve Tzedek.
W ramach ekskluzywnego projektu mieszkaniowego, nieruchomość ta doskonale łączy strategiczne położenie i wysokiej klasy styl życia. Mieszkańcy korzystają z wyrafinowanych wykończeń, które spełniają międzynarodowe standardy, jak również premium wspólne przestrzenie, w tym salon biznesowy, w pełni wyposażona siłownia i prywatny klub z kinem.
Powierzchnia około 56 m2, uzupełniona o dwa balkony o łącznej powierzchni 10 m2, apartament cieszy się potrójną ekspozycją na południe, zachód i wschód, gwarantując jasność i komfort przez cały dzień. Zawiera inteligentny system domu, VRF klimatyzacja, niestandardowe stolarstwo, bezpieczne schronienie (mamad) na podłodze - również wykorzystywane jako siłownia - i prywatny parking.
Ta rezydencja uosabia rzadką kombinację elegancji, funkcjonalności i centralnej lokalizacji, oferując wyrafinowane doświadczenie życiowe w sercu jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.