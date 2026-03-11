Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

  1. Realting.com
ID: 34409
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 45

O kompleksie

Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na budowę Spodziewana dostawa w ciągu 60 miesięcy Gwarancja bankowa - Rabat bankowy Budowa prowadzona przez Jaron Tivat, uznanego eksperta branżowego Wewnętrzna powierzchnia krajobrazowa 200 m2 zaprojektowana przez znanego architekta krajobrazu Surowa fasada betonowa i wykończenia high-end Design hala wejściowa z 4 panoramicznymi windami z widokiem na patio Przykłady dostępnych apartamentów 75 m2 + 15 m2 taras, widok na morze od 7 500 000 69,5 m2 + 12,5 m2 tarasu od 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 tarasu, widok na morze od 5 300 000 99 m2 + 14 m2 taras, widok na morze od 10 600 000 96 m2 + 44 m2 tarasu od 13 000 000 Wiele innych apartamentów do 123m2 + 40m2 taras

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Realting.com
Udać się