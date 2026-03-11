  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$2,01M
;
Dzielnica mieszkaniowa A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
1
Zostawić wniosek
ID: 34332
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Dina, 8

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament z wysokimi sufitami i oryginalnymi podłogami w prawdziwym arabskim domu. Na pierwszym i ostatnim piętrze, 20 kroków. Balkon succah, widok degagee

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$391,875
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Awiw, Izrael
od
$15,68M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$2,01M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Hadera, Izrael
od
$465,548
BZH Małe, bardzo słodkie 3-pokojowe mieszkanie ekskluzywne w samym sercu centrum miasta i ciche w Hadera! Charakterystyka: - Apartament 3 pokoje o powierzchni około 70 m2, - Taras, - Na 4 piętrze na 6, - Winda, - Cadastre! - Świetna lokalizacja! - Świetna cena! U podnóża budynku, supermar…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE OF THE ROY IN THERE OF TEL- AVIV Idealny do inwestycji lub stóp do ziemi. Tylko 658 / m2!!! Kilka kroków od Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard i tylko 5 minut od plaży, ten unikalny duplex znajduje się w całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butik…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerozolima, Izrael
od
$2,19M
Sprzedaż Jerozolima, Bayit vegan, Niedawny budynek z windą i podziemnym parkingiem Penthouse 5 pokoje 140m2 powierzchni mieszkalnej, 170m2 tarasu i ogrodu, wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy! Bardzo duży salon, niezależna kuchnia, apartament, 2 łazienki, 3 orientacje, pokój mamad, klima…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się