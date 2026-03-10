Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
ID: 34856
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Neve Tsedek, 24

O kompleksie

Do wynajęcia - Nowy Budynek Piękny i nowoczesny apartament w nowym budynku o wysokim stanie, dostępny na początku stycznia. Szczegóły własności: 3 pokoje (2 sypialnie + pokój dzienny) Balkon Nowy budynek Jasny apartament z dobrze przemyślany układ Cena: 14,000 Skontaktuj się z nami na wideo lub wizytę. Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 1 miesiąc + VAT Numer pozwolenia: 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
