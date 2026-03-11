  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces avec immense terrasse

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces avec immense terrasse

Jerozolima, Izrael
od
$1,98M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34541
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Rath, 5

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W samym sercu Bayit wegan, u podnóża synagogi, szkoły i sklepy: mały budynek zaledwie 4 piętra z windą, zadaszony parking i duża piwnica 12m2. Penthouse 4 pokoje, przekształcone w 5 bardzo łatwo, z ogromnym tarasem 50m2 Soucca na widok panoramiczny Jerozolimy! Sam na podłodze. 4 orientacje, bardzo duży salon bardzo jasny, że wspaniały widok, oddzielna kuchnia, klimatyzacja, parking i duża piwnica.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Hadera, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$2,63M
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$987,525
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerozolima, Izrael
od
$1,98M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Szybko rozwijające się nadmorskie miasto, Natania uwodzi przez swoje środowisko życia między plażami, spacery i życia miejskiego. Ulica Jerozolima, zaledwie 2 minuty od plaż, to mieszkanie dawniej 5 pokoi przekształconych w 4 pokoje oferuje piękne objętości na 130 m2. Położony na 7 piętrze…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,19M
Na sprzedaż - Tour Meier, Tel- Aviv Odkryj wyjątkowy apartament w prestiżowym Tour Meir, symbolem luksusu w sercu Tel Awiwu. Nieporównywalne środowisko życia łączące komfort, elegancję i wysokiej klasy usługi. Główne cechy: Powierzchnia: 148 m2 + 12 m2 tarasu Piętro 30 - widok panoramicz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
Sublimowany 4 sztuki ostatni budynek na Barnea zmiana nazwy promotora widok na morze wysoki poziom
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się