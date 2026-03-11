Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces avec immense terrasse

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W samym sercu Bayit wegan, u podnóża synagogi, szkoły i sklepy: mały budynek zaledwie 4 piętra z windą, zadaszony parking i duża piwnica 12m2.
Penthouse 4 pokoje, przekształcone w 5 bardzo łatwo, z ogromnym tarasem 50m2 Soucca na widok panoramiczny Jerozolimy!
Sam na podłodze. 4 orientacje, bardzo duży salon bardzo jasny, że wspaniały widok, oddzielna kuchnia, klimatyzacja, parking i duża piwnica.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja
