  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Jerusalem, Izrael
od
$1,41M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 34121
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Mehalkei HaMayim, 21

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowa Jerozolima Katamon Projekt od 2 do 5 pokoi, penthouses i parter Położony w dzielnicy Katamonim, projekt składa się z 5 budynków z 34 piętrami z siłownią, synagogami, 5 windami. Tramwaj przejdzie na dno projektu. Realizacja w grudniu 2029 r. Metoda płatności Projektowi towarzyszy Bank Leumi 20% 80% lub wiele razy 2 pokoje od 53 do 69m2 z tarasem 9m2, z 28. piętra, widok z południowej strony parku z piwnicą, ale bez parkingu - Ceny od 2.400.000 sh 2.5 pokoje 69m2 i 12m2 taras Cena: 3,000,000 sh 3 pokoje 80m2 i 11m2 taras z piwnicą i parkingiem, z 22. piętra, wystawa: Północ / Zachód Cena od 3.500.000 sh 5 pokoi 120m2 i 11m2 taras, 2 miejsca parkingowe i piwnica, 9 piętro - Cena od 4.500.000 sh 5 pokoi 135m2, 2 tarasy 18m2 i 12m2, 3 łazienki z WC, 11 piętro - Cena od 5.000.000 sh Ceny te mogą podlegać zmianom i nie zawierają naszej prowizji agencji, która jest 2% H.Podatki Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, zadzwoń do nas Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$879,054
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Izrael
od
$956,175
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$1,41M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Jerozolima, Izrael
od
$1,301
Luksusowe studio dla jednej osoby 1 sztukę i pół 25 m kwadrat 1 balkon Pierwsze piętro W pełni umeblowane odnowione Czynsz obejmuje wszystkie opłaty (arnon, woda, energia elektryczna i internet) wyjątkowa oferta do szybkiego zajęcia
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Izrael
od
$1,25M
BZH Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera i okolic prezentuje prestiżowy projekt nieruchomości w Or Akiva, w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej "Or Yam". Położony obok Cezarei, zaledwie kilka minut od Hadera, miasto Or Akiva cieszy się strategiczną lokalizacją łączącą spokój, dostę…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin jamais habite
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin jamais habite
Aszkelon, Izrael
od
$799,425
Rez ogrodu 5 sztuk Avec Clem centrum nigdy nie przyzwyczaić
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się