Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer

Nahariya, Izrael
$705,375
ID: 34773
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya

O kompleksie

Akhziv - Super 5 pokoi na sprzedaż Wspaniały widok na morze 125 m2 + taras 20 m2 (widok na morze) Winda • Parking • Mamad

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
