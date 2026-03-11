Dzielnica mieszkaniowa Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux

  1. Realting.com
Raanana, Izrael
$4,04M
3
ID: 34173
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    HaGalim

O kompleksie

W dość cichej i mieszkalnej ulicy znajduje się na zachód od Raanana. W rogu 8 pokoi. Duże kawałki. Cztery apartamenty na podłodze. Immense pod ziemią. w sumie: 6 łazienek. 7 toalet. wiele przestrzeni mieszkalnych. Ładny basen.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

