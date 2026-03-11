  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Nahariya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer

Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer

Nahariya, Izrael
od
$583,110
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34546
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękne 4 pokojowe mieszkanie, nowe, jasne i przestronne. Obszar 110 m2, obejmuje taras 14m2, piwnicę, parking i windę. Oferując piękne widoki na morze, znajduje się na drugim piętrze 8-piętrowego budynku, w nowym środowisku mieszkalnym Akhziv.

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,52M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszdod, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Izrael
od
$686,565
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Nahariya, Izrael
od
$583,110
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
w dzielnicy Barnea, mieszkanie 4 przestronne pokoje, z piwnicą
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,71M
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Aktualne zajecie: 30 April 2029. Projekt mieszkaniowy w Arnonie, Dwa 22-piętrowe budynki Blisko Ein Guedi Street i blisko Hevron Street obsługiwane tramwajem.. Duży wybór przestronnych 3 i 5 pokojowych apartamentów, te budynki obejmują również minipenthouses i p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Na sprzedaż - 3-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze Tour Frishman Powierzchnia: 91 m2 + taras: 12 m2 Piętro: 11, północny wschód (widok na morze) Części: • Przestronny salon • Bezpieczny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką Totalne łazienki: 2 Parking: Tak Piwnica: 12 m2 W wieży, sala…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się