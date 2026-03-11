  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34473
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot David Ben Gurion

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament ten położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnej ulicy Tel- Aviv, Ben Yehuda, znajduje się w poszukiwaniu środowiska miejskiego, w pobliżu morza, sklepów, transportu, kawiarni i ścieżek rowerowych. Sąsiedztwo, w samym środku odnowy architektonicznej dzięki projektom TAMA 38, jest teraz cennym miejscem do życia lub inwestowania. 3 pokoje, wnętrze 72 m2 i tarasy 23 m2, idealne do korzystania z przestrzeni na zewnątrz. odnowiony budynek po TAMA 38 z windą. Jasny dzięki orientacji wschodniej, północnej i południowej, oferuje przyjemną atmosferę i naturalną wentylację. Rzadkie nieruchomości w tym obszarze, nadaje się zarówno do głównego zamieszkania i inwestycji o silnym potencjale dziedzictwa.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Hadera, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aszdod, Izrael
od
$1,33M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$9,41M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,29M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Raanana, Izrael
od
$3,92M
Piękny dom z 7 pokojami z basenem. Duża ilość, prywatna winda. Ładny ogród. Spokojna okolica i przeszukanie. Na wschód od Raanana
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,61M
Unikalny duplex 5 pokoi w samym sercu Tel Awiwu - Bofrachehov Położony w pobliżu plaży i tętniące życiem ulice dzielnicy Bofrachehov, ten duplex oferuje idealne środowisko życia między dynamiką miejską i spokojem. 5 sztuk 4 pokoje 2 łazienki 3 toalety 4 i 5 piętro 135 m2 powierzchnia mieszka…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Jerusalem, Izrael
od
$11,00M
W samym sercu Baki cichy i duszpasterski, arabski dom + możliwość zbudowania 250 m2, ogromny ogród (ok. 700 m2), całkowicie odnowiony, ogrzewanie podłogowe + klimatyzacja, duży parking, 5 łazienek, 5 toalet, zielony
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się