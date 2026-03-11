Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Apartament ten położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnej ulicy Tel- Aviv, Ben Yehuda, znajduje się w poszukiwaniu środowiska miejskiego, w pobliżu morza, sklepów, transportu, kawiarni i ścieżek rowerowych. Sąsiedztwo, w samym środku odnowy architektonicznej dzięki projektom TAMA 38, jest teraz cennym miejscem do życia lub inwestowania.
3 pokoje, wnętrze 72 m2 i tarasy 23 m2, idealne do korzystania z przestrzeni na zewnątrz.
odnowiony budynek po TAMA 38 z windą.
Jasny dzięki orientacji wschodniej, północnej i południowej, oferuje przyjemną atmosferę i naturalną wentylację.
Rzadkie nieruchomości w tym obszarze, nadaje się zarówno do głównego zamieszkania i inwestycji o silnym potencjale dziedzictwa.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
