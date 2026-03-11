Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Apartament ten położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnej ulicy Tel- Aviv, Ben Yehuda, znajduje się w poszukiwaniu środowiska miejskiego, w pobliżu morza, sklepów, transportu, kawiarni i ścieżek rowerowych. Sąsiedztwo, w samym środku odnowy architektonicznej dzięki projektom TAMA 38, jest teraz cennym miejscem do życia lub inwestowania. 3 pokoje, wnętrze 72 m2 i tarasy 23 m2, idealne do korzystania z przestrzeni na zewnątrz. odnowiony budynek po TAMA 38 z windą. Jasny dzięki orientacji wschodniej, północnej i południowej, oferuje przyjemną atmosferę i naturalną wentylację. Rzadkie nieruchomości w tym obszarze, nadaje się zarówno do głównego zamieszkania i inwestycji o silnym potencjale dziedzictwa.