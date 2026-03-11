  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
7
ID: 34598
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Herzl, 106

O kompleksie

Ulica Herzl w centrum Florenckiej dzielnicy, 3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 80m2 z balkonem na 1 piętrze z windą, bardzo ładna wysokość pod sufitem o 3m, Superb potencjał, w pobliżu wszystkich kawiarni i restauracji. BEL INWESTYCJA DO PODJĘCIA

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
