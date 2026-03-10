Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve

Harriet, Shlav Guimel, Bardzo ładny budynek jakości, 2 winda w tym szabat, na 8. piętrze. Katalog apartament, unikalny, niezwykle dobrze urządzone i gustownie. 173 m2 netto na jednej tacy, 6 pokoi, wysokość sufitu 3 m, jasne, 4 orientacje, bardzo przestronny salon w kuchni, wspaniały taras 80 m2, (souccah) na wspaniały widok, narażone na wschód (nie wietrzne), pozwolenie na basen, kuchnia na zewnątrz, 2 apartamenty rodzicielskie w tym jeden z pięknym tarasem, 3 łazienki + wc, piękne szafy magazynowe w całym mieszkaniu, 2 miejsca parkingowe i piwnica