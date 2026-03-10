  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Riszon le-Cijjon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer

Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$3,70M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34888
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    HaShayetet

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Rishon Letsion, zwrócony do morza, Blisko do morza i tayelet u podnóża budynku, sklepów i kawiarni, a także transportu publicznego Rehov Shayetet Piękny budynek mieszkalny bardzo niedawno (9 lat), Na 20 piętrze (21), wspaniały penthouse 5-pokojowy na poziomie, z panoramicznym i oszałamiającym widokiem na morze, z czego 200 m2, z czego 100 m2 living- kuchnia, rozszerzony przez wspaniały taras 100 m2, umeblowane i wyposażone (pergolas, nowoczesne i funkcjonalne kuchnia zewnętrzna) Piękny i przestronny apartament z widokiem na morze i duże 3 toalety, 2 piękne łazienki, duże mamad. Bardzo piękna kuchnia przez Semel, liczne przechowywanie, praktyczne i estetyczne. Wysokie sufity 3 metry Apartament prawie nigdy nie zamieszkały Doskonały stan. 1 piwnica i 2 miejsca parkingowe. 3 windy, w tym 1 wannę

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
