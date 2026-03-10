Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Rishon Letsion, zwrócony do morza,
Blisko do morza i tayelet u podnóża budynku, sklepów i kawiarni, a także transportu publicznego
Rehov Shayetet
Piękny budynek mieszkalny bardzo niedawno (9 lat),
Na 20 piętrze (21), wspaniały penthouse 5-pokojowy na poziomie, z panoramicznym i oszałamiającym widokiem na morze, z czego 200 m2, z czego 100 m2 living- kuchnia, rozszerzony przez wspaniały taras 100 m2, umeblowane i wyposażone (pergolas, nowoczesne i funkcjonalne kuchnia zewnętrzna)
Piękny i przestronny apartament z widokiem na morze i duże 3 toalety, 2 piękne łazienki, duże mamad.
Bardzo piękna kuchnia przez Semel, liczne przechowywanie, praktyczne i estetyczne.
Wysokie sufity 3 metry
Apartament prawie nigdy nie zamieszkały
Doskonały stan. 1 piwnica i 2 miejsca parkingowe.
3 windy, w tym 1 wannę
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Rekreacja
