Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer

Rishon Letsion, zwrócony do morza, Blisko do morza i tayelet u podnóża budynku, sklepów i kawiarni, a także transportu publicznego Rehov Shayetet Piękny budynek mieszkalny bardzo niedawno (9 lat), Na 20 piętrze (21), wspaniały penthouse 5-pokojowy na poziomie, z panoramicznym i oszałamiającym widokiem na morze, z czego 200 m2, z czego 100 m2 living- kuchnia, rozszerzony przez wspaniały taras 100 m2, umeblowane i wyposażone (pergolas, nowoczesne i funkcjonalne kuchnia zewnętrzna) Piękny i przestronny apartament z widokiem na morze i duże 3 toalety, 2 piękne łazienki, duże mamad. Bardzo piękna kuchnia przez Semel, liczne przechowywanie, praktyczne i estetyczne. Wysokie sufity 3 metry Apartament prawie nigdy nie zamieszkały Doskonały stan. 1 piwnica i 2 miejsca parkingowe. 3 windy, w tym 1 wannę