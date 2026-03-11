  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces bien situe

Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces bien situe

Jerozolima, Izrael
od
$1,473
;
2
ID: 34045
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Avraham Stern, 24

O kompleksie

well agencer

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$10,973
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,65M
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,60M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Raanana, Izrael
od
$987,525
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces bien situe
Jerozolima, Izrael
od
$1,473
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$806,949
Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego. 50 m2 + 15 m2 taras Rezydencja Premium: Apartamenty 2-3 pokoje Idealny format d…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$4,67M
Niezależna pierwsza linia sprzedaży Villa Twarzą do morza w Ashdod Adres: Ashdod, Izrael Odkryj tę wyjątkową willę przed Morzem Śródziemnym, oferując unikalne środowisko życia łączące luksus, komfort i nowoczesność. Idealnie położony w Ashdod, ta prestiżowa nieruchomość oferuje nieporównyw…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,25M
Na sprzedaż - Apartament 4,5 pokoje z widokiem na morze w kompleksie Gan HaIr, Bat Yam. Przestronny apartament położony na 10 piętrze z 20 w nowoczesnym i poszukiwanym wieży. Oferuje 108 m2 powierzchni mieszkalnej i balkon o powierzchni 12 m2 z otwartym widokiem na morze. Doskonała ekspozyc…
Agencja
Immobilier.co.il
