Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem

W nowym budynku z windą i windą Shabbat, 5 pokojowe mieszkanie bardzo jasne na 3 piętrze. Apartament składa się z 4 sypialni, duży przestronny salon otwarty na przyjemny balkon z otwartym widokiem, a także dwa soccah balkony około 10 m2 każdy. Apartament posiada 2 łazienki, 3 toalety, bezpieczny pokój (Mamad) i prywatny parking. Brak piwnicy / magazynu. Wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu sklepów i tramwaju, w odległości spaceru od Starego Miasta, Mamilla i głównych hoteli. Bardzo rzadkie, idealne do mieszkania lub inwestycji jakości.