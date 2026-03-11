Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W nowym budynku z windą i windą Shabbat, 5 pokojowe mieszkanie bardzo jasne na 3 piętrze.
Apartament składa się z 4 sypialni, duży przestronny salon otwarty na przyjemny balkon z otwartym widokiem, a także dwa soccah balkony około 10 m2 każdy.
Apartament posiada 2 łazienki, 3 toalety, bezpieczny pokój (Mamad) i prywatny parking.
Brak piwnicy / magazynu.
Wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu sklepów i tramwaju, w odległości spaceru od Starego Miasta, Mamilla i głównych hoteli.
Bardzo rzadkie, idealne do mieszkania lub inwestycji jakości.
Jerozolima, Izrael
