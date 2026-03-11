  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
;
10
ID: 34532
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

W nowym budynku z windą i windą Shabbat, 5 pokojowe mieszkanie bardzo jasne na 3 piętrze. Apartament składa się z 4 sypialni, duży przestronny salon otwarty na przyjemny balkon z otwartym widokiem, a także dwa soccah balkony około 10 m2 każdy. Apartament posiada 2 łazienki, 3 toalety, bezpieczny pokój (Mamad) i prywatny parking. Brak piwnicy / magazynu. Wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu sklepów i tramwaju, w odległości spaceru od Starego Miasta, Mamilla i głównych hoteli. Bardzo rzadkie, idealne do mieszkania lub inwestycji jakości.

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

