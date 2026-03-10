Dzielnica mieszkaniowa Neuf

Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród to kompleks składający się z 10 6piętrowych budynków, z których każdy zawiera tylko 15 apartamentów. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp do miejskiego basenu i kortu tenisowego w pobliżu. Kompleks znajduje się w pobliżu różnych instytucji edukacyjnych, centrum handlowe, kompleksy rekreacyjne i rekreacyjne oraz w pobliżu głównych tras komunikacyjnych. Energia elektryczna - triphae Przygotowanie do mini centralnego klimatyzatora Interkom telewizyjny Punkty komunikacji: telefon i telewizja w każdym pokoju Przełączniki w pokojach Przygotowanie wentylatora sufitowego w pokojach Wyłącznik przy wejściu, aby włączyć i wyłączyć wszystkie światła w domu Stoper do grzejnika elektrycznego System mieszkania do monitorowania i kontroli zużycia energii elektrycznej Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Sklepy elektryczne, z wyłączeniem łazienek Tynk ceramiczny W 3 pokojach apartamenty - w suchych pokojach, granitowe podłogi ceramiczne 60 / 60 W apartamentach 4, 5, pokoje i apartamenty z ogrodem - w suchych pokojach podłogowych granit porcelany 80 / 80 W penthouses - pokrycia podłogowe w suchych pokojach - porcelana granit 80 / 80 (na podłogi 3- 4 sztuk) porcelany granit 100 / 100 (na podłogi 5- 6 sztuk) Taras ogrodowy W niektórych penthouses - przygotowanie jacuzzi W apartamentach i penthouses z ogrodem - gazowy punkt