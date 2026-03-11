  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem

Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$783,750
;
3
ID: 34144
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaRav Uziel, 50

O kompleksie

Odnowiony 3 pokojowe mieszkanie 70m2 - Bayit Vegan Jerozolima 2. piętro, ekspozycja na wschód-zachód Salon, jadalnia, kuchnia 2 sypialnie, 1 prysznic, 2 toalety Klimatyzacja, Shemech doud, grillowanie, drzwi pancerne 1 parking, Odnowiony 2 lata temu Cena: 2 500 000sh (Cena ta nie obejmuje naszej prowizji agencji, która jest 2% HT) Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń do nas natychmiast.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

