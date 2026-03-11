Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Odnowiony 3 pokojowe mieszkanie 70m2 - Bayit Vegan Jerozolima
2. piętro, ekspozycja na wschód-zachód
Salon, jadalnia, kuchnia
2 sypialnie, 1 prysznic, 2 toalety
Klimatyzacja, Shemech doud, grillowanie, drzwi pancerne
1 parking,
Odnowiony 2 lata temu
Cena: 2 500 000sh
(Cena ta nie obejmuje naszej prowizji agencji, która jest 2% HT)
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę,
Zadzwoń do nas natychmiast.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja
