  2. Izrael
  3. Nahariya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville

Nahariya, Izrael
od
$485,925
5
ID: 34769
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya
  • Adres
    Jabotinsky

O kompleksie

W centrum Nahariya, położony w cichej i poszukiwanej ulicy, Ma wiele rzeczy, za niewielką cenę: Balkon / taras, mamad, winda, piwnica, parking i przestronne i jasne!

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
