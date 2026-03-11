  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Hadera, Izrael
od
$717,915
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34174
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Lakhish, 10

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Bardzo ładny apartament z 4 pokojami w dzielnicy "Le Park". Widok na park. Ta nowa okolica ma wszystkie zalety: szkoły, park, centrum handlowe... bardzo duży taras o powierzchni 28 m2. 2 łazienki. 1 parking 4 windy

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Izrael
od
$749,265
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$869,022
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Jam, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Izrael
od
$717,915
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,94M
Apartament 5 pokoi - 166m2 - Givat Shaoul Jerozolima Balkon 12 m2 - (soucca 4m2), piąte piętro Liv- jadalnia, kuchnia 4 sypialnie (mamad) 3 łazienki, 3 toalety Strands, klimatyzacja, proszek chemech, grzejniki, podgrzewacz wody gazowej Drzwi pancerne, 1 parking, 1 piwnica, winda, dostęp dla…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aszdod, Izrael
od
$1,35M
Przestronny apartament w Ashdod na sprzedaż z niesamowitym widokiem na morze Wspaniała rezydencja, 5 przestronne pokoje z pięknym tarasem z widokiem na morze. 3.20 metrów wysokości pod sufitem, 3 WC, 2 łazienki. Blisko plaży i wszystkich udogodnień
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się