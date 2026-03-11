  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Tel-Awiw, Izrael
od
$808,830
;
5
ID: 34484
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Herzl, 99

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Florentine, w ulicy w pełnej odnowy miasta i w pobliżu kawiarni, restauracji, transportu i przyszłej metra, odkryć ten apartament idealny do życia lub inwestycji. Właściwości własności • 2 sztuki • 17m2 taras zewnętrzny • 3. piętro z windą • Apartament odnowiony bardzo jasne • Cisza, dając do tyłu budynku • Funkcjonalny i przyjemny plan Okręg Florencki jest jednym z najbardziej dynamicznych w Tel Awiwie, popularnym wśród młodych ludzi, artystów i inwestorów, oferującym duży popyt na wynajem i autentyczne środowisko życia. CENA 2.580.000NIS

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

