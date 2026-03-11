  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$937,365
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34514
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Tchernichovsky, 72

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Rasco w Jerozolimie, odkryj ten piękny apartament o powierzchni 67 m2, położony na 1 piętrze budynku całkowicie odnowiony po TAMA z windą Szabat. Jasny salon z częściowo oddzieloną kuchnią otwiera się bezpośrednio na piękny ogrodzony ogród o powierzchni około 100 m2, w tym 15 m2 płytki w Tabu, oferując wyjątkową i rzadką przestrzeń na świeżym powietrzu w mieście. W apartamencie znajduje się duży bezpieczny pokój (Mamad), a także drugi pokój idealny do biura, sypialnia dziecięca lub dodatkowy pokój. Dzięki swojej ekspozycji zachodniej i południowej, nieruchomość cieszy się przyjemną naturalną jasność przez cały dzień, w cichym i mieszkalnym środowisku. Idealna okazja do komfortowego życia w Jerozolimie lub do bezpiecznej inwestycji nieruchomości w bardzo poszukiwanym obszarze.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Dzielnica mieszkaniowa Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,912
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Aszkelon, Izrael
od
$620,730
4 sztuki w nabrzeżu Agamim terasse 90 m2 lato jako nowy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Przestronne 3 pokojowe mieszkanie, nowy wykonawca, zakwaterowanie w ciągu około 3 miesięcy. Bardzo jasne usługi gości + łazienka i oddzielne WC. Balkon Soucca z salonu, apartament znajduje się na osi kolejowej Yemin Avot Street, ale stoi w cichym rogu. Winda, modernizacja budynku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,100
Czyste, czyste i przyjemne mieszkanie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się