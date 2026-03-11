Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Rasco w Jerozolimie, odkryj ten piękny apartament o powierzchni 67 m2, położony na 1 piętrze budynku całkowicie odnowiony po TAMA z windą Szabat. Jasny salon z częściowo oddzieloną kuchnią otwiera się bezpośrednio na piękny ogrodzony ogród o powierzchni około 100 m2, w tym 15 m2 płytki w Tabu, oferując wyjątkową i rzadką przestrzeń na świeżym powietrzu w mieście. W apartamencie znajduje się duży bezpieczny pokój (Mamad), a także drugi pokój idealny do biura, sypialnia dziecięca lub dodatkowy pokój. Dzięki swojej ekspozycji zachodniej i południowej, nieruchomość cieszy się przyjemną naturalną jasność przez cały dzień, w cichym i mieszkalnym środowisku. Idealna okazja do komfortowego życia w Jerozolimie lub do bezpiecznej inwestycji nieruchomości w bardzo poszukiwanym obszarze.