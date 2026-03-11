Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

DLA SPRZEDAŻY - 4 pokoje w samym sercu Ashdod - Rue Rogozin W niedawnej i popularnej rezydencji, odkryj ten piękny 4-pokojowy apartament idealnie położony na głównej i centralnej ulicy Ashdod. O powierzchni 122 m2 + 14 m2 tarasu, znajduje się na 1 piętrze z 4 windami, w tym z Shabbat. Apartament posiada również: Miejsce parkingowe Klimatyzacja Pozwolić na lekkie odświeżenie, co wyjaśnia jego wyjątkową cenę: 2.650,000, zamiast 3.000.000. Rzadka okazja w centralnej okolicy, w pobliżu wszystkich udogodnień, sklepów, szkół i transportu. Skontaktuj się z nami, aby zorganizować wizytę!