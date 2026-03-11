  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Aszkelon, Izrael
od
$573,705
;
5
ID: 34313
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

piękne 4 pokoje z widokiem na morze piękny budynek

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

