  4. Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
;
3
ID: 34644
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot Rothschild, 36 Rothshild St Allenby St

O kompleksie

Przeniesienie
Wyłącznie najlepsze stołówki? DLA SPRZEDAŻY LUKSEVARD ROTCHID 6 750 000,00 Odkryj to niesamowite 75 m2 mieszkanie znajduje się w prestiżowej Wieży Meier na Rothschild Boulevard, Tel Aviv najbardziej sught- after adres. Ten wyjątkowy obiekt oferuje wysokiej klasy funkcje i materiały luksusowe dla niezrównanego komfortu. Charakterystyka apartamentu: 75 m2 2.5 pokoje, w tym duży salon Piękne naturalne światło Parking wliczony Miejsce przechowywania Wykończenia i materiały luksusowe Wieża oferuje imponujący kompleks z: Basen Centrum fitness Pomieszczenie basenowe Sala sportowa Spa Konserwacja budynku: 2500 nis miesięcznie Arnona: 900 co 2 miesiące Nie przegap tej wyjątkowej okazji do życia w jednej z najbardziej ekskluzywnych wież Tel Awiw, oferując komfort i elegancję, na jaką zasługujesz. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zaplanować wizytę! Nieruchomości Premium

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
