Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Wyłącznie najlepsze stołówki? DLA SPRZEDAŻY LUKSEVARD ROTCHID 6 750 000,00 Odkryj to niesamowite 75 m2 mieszkanie znajduje się w prestiżowej Wieży Meier na Rothschild Boulevard, Tel Aviv najbardziej sught- after adres. Ten wyjątkowy obiekt oferuje wysokiej klasy funkcje i materiały luksusowe dla niezrównanego komfortu. Charakterystyka apartamentu: 75 m2 2.5 pokoje, w tym duży salon Piękne naturalne światło Parking wliczony Miejsce przechowywania Wykończenia i materiały luksusowe Wieża oferuje imponujący kompleks z: Basen Centrum fitness Pomieszczenie basenowe Sala sportowa Spa Konserwacja budynku: 2500 nis miesięcznie Arnona: 900 co 2 miesiące Nie przegap tej wyjątkowej okazji do życia w jednej z najbardziej ekskluzywnych wież Tel Awiw, oferując komfort i elegancję, na jaką zasługujesz. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zaplanować wizytę! Nieruchomości Premium