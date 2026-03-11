Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Apartament ten położony jest na Mendeli Street, jednym z najpopularniejszych adresów Tel Awiwu, zaledwie kilka kroków od plaży, prestiżowych hoteli, kawiarni i rozrywki w centrum miasta, a jednocześnie oferuje ciche zakwaterowanie.
To jest jasne 3 pokojowe mieszkanie 70 m2, znajduje się na 4 piętrze z windą.
Orientacje północne i wschodnie zapewniają piękną, naturalną jasność i doskonałą wentylację przez cały dzień.
Budynek jest dobrze utrzymany, zabezpieczony przez digicode i posiada schronienie (miklat).
nieruchomość jest obecnie wynajmowana, oferując natychmiastowe zainteresowanie dla inwestora.
Idealna okazja dla głównej rezydencji, stóp do ziemi lub inwestycji dziedzictwa w pobliżu morza.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.