  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,22M
;
7
ID: 34487
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Balfour, 61

O kompleksie

Przeniesienie
Apartament ten położony jest na Mendeli Street, jednym z najpopularniejszych adresów Tel Awiwu, zaledwie kilka kroków od plaży, prestiżowych hoteli, kawiarni i rozrywki w centrum miasta, a jednocześnie oferuje ciche zakwaterowanie. To jest jasne 3 pokojowe mieszkanie 70 m2, znajduje się na 4 piętrze z windą. Orientacje północne i wschodnie zapewniają piękną, naturalną jasność i doskonałą wentylację przez cały dzień. Budynek jest dobrze utrzymany, zabezpieczony przez digicode i posiada schronienie (miklat). nieruchomość jest obecnie wynajmowana, oferując natychmiastowe zainteresowanie dla inwestora. Idealna okazja dla głównej rezydencji, stóp do ziemi lub inwestycji dziedzictwa w pobliżu morza.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
