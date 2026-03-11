Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Apartament ten położony jest na Mendeli Street, jednym z najpopularniejszych adresów Tel Awiwu, zaledwie kilka kroków od plaży, prestiżowych hoteli, kawiarni i rozrywki w centrum miasta, a jednocześnie oferuje ciche zakwaterowanie. To jest jasne 3 pokojowe mieszkanie 70 m2, znajduje się na 4 piętrze z windą. Orientacje północne i wschodnie zapewniają piękną, naturalną jasność i doskonałą wentylację przez cały dzień. Budynek jest dobrze utrzymany, zabezpieczony przez digicode i posiada schronienie (miklat). nieruchomość jest obecnie wynajmowana, oferując natychmiastowe zainteresowanie dla inwestora. Idealna okazja dla głównej rezydencji, stóp do ziemi lub inwestycji dziedzictwa w pobliżu morza.