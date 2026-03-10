  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
5
ID: 34730
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Leonardo da Vinci, 2

O kompleksie

Przeniesienie
4 pokojowe mieszkanie, 77 m2 + 16 m2 balkon, z Mamad i parking w prestiżowej Tour 3 projektu GINDI, który oferuje luksusowe usługi - Dach top access - GYM - Basen i wiele innych...

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
