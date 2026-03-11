Dzielnica mieszkaniowa Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Wyjątkowy apartament o powierzchni 289 m2 z tarasem o powierzchni 34 m2, położony w jednym z najbardziej poszukiwanych kompleksów mieszkalnych Ramat Aviv HaHadasha. Korzystając z otwartego widokiem na morze z 6 piętra i potrójnej ekspozycji, ten obiekt oferuje jasne i eleganckie środowisko życia.
Przestrzeń obejmuje duży, przyjazny salon, sześć sypialni, w tym cztery luksusowe apartamenty, w pełni wyposażona kuchnia z centralną wyspą, pralnia, dwa miejsca do przechowywania i cztery miejsca parkingowe.
Kompleks Prestige uwiedzie swoimi wysokimi usługami: 24 / 7 bezpieczeństwem, imponującą halą wejściową, pełnym centrum fitness, salonem mieszkalnym i wyrafinowanym środowiskiem krajobrazowym - łącząc komfort, styl i spokój.
Tel-Awiw, Izrael
